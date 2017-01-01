Астролог спрогнозировал будущее Евросоюза

Свой прогноз известный специалист по астрологии Влад Росс дал, отвечая на вопросы читателей "Главреда".

Флаги ЕС и Великобритании "Вектор Ньюз"

Известный астролог Влад Росс во время чата для " Главреда " дал прогноз по поводу будущего Великобритании и Европейского собюза после референдума Brexit

"Британия только проиграет. Потому что начнется свертывание всей банковской системы этой страны. А Лондон, да и Британия в целом — это банковская страна. Можно представить, что начнется, когда постепенно все банки начнут переходить в ЕС, куда-нибудь в Париж или Франкфурт-на Майне, Мадрид, Барселону или Милан. Тем более, Эпоха Водолея, в которую мы живем, и которая началась в 2003 году, говорит о глобализации, когда должны стираться границы всех стран мира, а не наоборот вновь вырисовываться. Поэтому — мне жаль Британию", - сказал он.

Кроме того, Росс в позитивном ключе спрогнозировал дальнейшую участь Евросоюза. "После выхода Британии из ЕС, Евросоюз стал более цельным. Потому что англосаксы, где бы не находились, всегда делают так, что "трещит по швам" любой союз. Теперь ЕС ждет период кристаллизации (ближайшие 10-12 лет), после чего он опять начнет бурно развиваться и расти. Никакой перспективы развала Евросоюза я не вижу", - сказал он.

Напомним, ранее астролог дал предсказание по поводу того, что ожидает президента Петра Порошенко.



