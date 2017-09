Атака на конвой НАТО и нападения талибов на полицейских в Афганистане, есть жертвы и раненые

США и войска НАТО прибыли на место нападения на автомобиль в Кабуле. Reuters В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник совершил самоподрыв, целью которого, предположительно, был конвой сил НАТО.

По меньшей мере пять мирных граждан получили ранения, сообщает Tolo News.

Отмечается, что нападение было совершено на датских военнослужащих из конвоя НАТО.

#KabulExplosion - early reports indicate at least five civilians wounded in PD5 suicide car bombing that targeted Danish troops convoy