Атака на конвой НАТО и нападения талибов на полицейских в Афганистане, есть жертвы и раненые

При нападении на конвой НАТО в Кабуле пострадали пять мирных граждан, а при атаке талибов в Газни погибли пять полицейских, еще восемь — ранены.

США и войска НАТО прибыли на место нападения на автомобиль в Кабуле. Reuters В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник совершил самоподрыв, целью которого, предположительно, был конвой сил НАТО.

По меньшей мере пять мирных граждан получили ранения, сообщает Tolo News.

Отмечается, что нападение было совершено на датских военнослужащих из конвоя НАТО.

#KabulExplosion - early reports indicate at least five civilians wounded in PD5 suicide car bombing that targeted Danish troops convoy — TOLOnews (@TOLOnews) 24 сентября 2017 г.

Кроме того, в результате нападения боевиков движения "Талибан" на несколько контрольно-пропускных пунктов в афганской провинции Газни пять полицейских погибли и ещё восемь ранены, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на начальника полиции провинции.

"Более 100 вооружённых боевиков совершили нападения на три полицейских контрольно-пропускных пункта", — заявил генерал Мохаммад Заман.

Отмечается, что в результате атаки одна из застав была полностью уничтожена.

По данным полиции, в ходе перестрелки были убиты и талибы, но точное их число неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что около 30 человек погибли и пострадали при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана.