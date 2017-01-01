Атака на российскую базу в Сирии: в Минобороны РФ озвучили официальные данные

По данным российского военного ведомства, нападение состоялось 31 декабря.
Такая информация содержится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.
При этом в российском военном ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сведения об уничтожении семи российских самолетов не является достоверной.
"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли. Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк", — говорится в тексте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сирии разбился очередной российский вертолет.