Атака российских хакеров на правительственную сеть Германии провалилась — СМИ

Хакеры совершили взлом в конце 2016 года.

Хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого МИДа "Бердянск24"

Завершилась неудачей кибератака на правительственную сеть ФРГ , о которой стало известно в конце февраля: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети.

По словам источника издания Bild am Sonntag из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы. Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИДа и правам администратора, пишет "Немецкая волна".

В конце февраля стало известно о внедрении неизвестных кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны Германии. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, обнаружен в конце 2017-го, локализован, но пока не ликвидирован.

Его приписывают хакерской группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, которая предположительно стоит и за нападением на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году. В ходе этой кибератаки они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России.

Напомним, ранее сообщалось, что при атаке хакеров на МИД Германии были похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной.