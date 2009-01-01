Атака в Лондоне. В результате терактов погибли 6 человек, десятки раненых

По словам свидетелей, в ходе нападения террористы кричали "Это за Аллаха!".
Сначала сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту, позднее поступили сообщения об инциденте в Borough Market рядом с местом происшествия, пишет УНИАН.
По словам свидетелей, в ходе нападения террористы кричали "Это за Аллаха!". На боевиках были надеты камуфляжная экипировка и самодельные жилеты из кусков жестяных банок.
Также сообщается, что взрывы, которые ранее были слышны в районе Лондонского моста, были контролируемыми. Тереза Мэй назвала нападение терактом.
Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи. В результате теракта погибли 6 человек и не менее 20 получили ранения.
Напомним, 22 мая в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети, пострадали более 100 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористической группировкой "Исламское государство".
Видео: TOP5z Cinema