Атака в Лондоне. В результате терактов погибли 6 человек, десятки раненых

По словам свидетелей, в ходе нападения террористы кричали "Это за Аллаха!".

В Лондоне произошли теракты Reuters

В Лондоне в ночь на 4 июня произошла серия атак, в результате которых погибли 6 человек, а в больницы доставлены 48 человек.

Сначала сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту, позднее поступили сообщения об инциденте в Borough Market рядом с местом происшествия, пишет УНИАН.

По словам свидетелей, в ходе нападения террористы кричали "Это за Аллаха!". На боевиках были надеты камуфляжная экипировка и самодельные жилеты из кусков жестяных банок.

Также сообщается, что взрывы, которые ранее были слышны в районе Лондонского моста, были контролируемыми. Тереза Мэй назвала нападение терактом.

Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи. В результате теракта погибли 6 человек и не менее 20 получили ранения.

Напомним, 22 мая в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети, пострадали более 100 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористической группировкой "Исламское государство".

Видео: TOP5z Cinema