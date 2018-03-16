Авария на канатке в Грузии: среди пострадавших есть украинцы и россияне

У одного нашего соотечественника травма головы и сломана рука, отметил грузинский министр.

В Грузии на горнолыжном курорте пострадали украицы, россияне и шведка Скриншот видео с youtube.com

Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко заявил, что в стране в результате выхода из строя канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури, в частности, пострадали четверо украинцев и двое россиян.

В местной клинике находятся семь человек, их состояние не тяжелое, рассказал чиновник журналистам, пишет РИА Новости.

"Среди пострадавших четыре гражданина Украины, один — Швеции, два — России и один гражданин Грузии…", — отметил министр.

По его словам, особое внимание требуется двум пострадавшим: украинцу, у которого травма головы и сломана рука, а также беременной шведке, их перевезут в грузинскую столицу — Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури из-за выхода из строя канатной дороги пострадали более десяти человек, кресла канатки врезались друг в друга, людей выбрасывало на снег. Инцидент мог произойти из-за отключения электроэнергии.