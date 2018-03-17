Авария на подъемнике в грузинском Гудаури: в МИД рассказали о пострадавших украинцах

Лечение потерпевших оплачивает грузинская сторона.

Украинка получила многочисленные переломы во время аварии на подъемнике в Гудаури Фото: belkaspb/instagram

Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури самостоятельно вернулся в Украину.

В больнице в Тбилиси находится одна украинка в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил замдиректора Департамента, начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил чиновник.

По словам Кирилича, грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с оперативным вмешательством и лечением потерпевшей. Грузия финансирует также пребывание в стране родственников пострадавшей украинки.

Напомним, в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, пострадали более десяти человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отключения электроэнергии.