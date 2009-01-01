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В США авто влетело в медведя, три жертвы

Сегодня, 11:25

Трагедия случилась на территории штата Колорадо.

Медведь
Медведь, иллюстрация youtube.com
В США автомобиль столкнулся с медведем, погибли три человека, четыре — попали в больницу.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на NBC News.

В то же время агентство уточнило, что инцидент случился на трассе в штате Колорадо.

"... погибли 63-летний мужчина и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы. Полиция выясняет подробности произошедшего", — говорится в статье.

Напомним, в ночь на 25 мая возле села Шамраевка Киевской области из-за дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть, столкнулись две иномарки, погибли три человека, еще два — попали в больницу.

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США, ДТП, медведь, столкновение, жертвы
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