Авиация Израиля жестко ответила за сбитый сирийскими силами истребитель

После инцидента Израиль закрыл "воздушное пространство к северу от Шфаима" — значительную часть воздушного пространства страны.

Reuters

Сегодня, 10 февраля, израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии , после чего по самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей упал на севере Израиля.

Поводом для атаки стал перехваченный иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии, сообщает Би-би-си.

Целью ударов стали системы управления, которые направляли дрон. Подразделения ПВО Сирии, в свою очередь, открыли массированный огонь по самолетам, после чего истребитель F-16 разбился, упав на территории Израиля.

Два пилота катапультировались и были госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы.

Как сообщает The Jerusalem Post, после инцидента Израиль закрыл "воздушное пространство к северу от Шфаима" — значительную часть воздушного пространства страны. Позже израильские ВВС нанесли новые удары по Сирии, целью на этот раз стала система ПВО страны.

Как сообщил Тель-Авив, были поражены 12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта. Государственное сирийское агентство SANA сообщало, что ПВО страны удалось подбить несколько израильских самолетов, однако в Тель-Авиве эту информацию опровергли.

Ранее в подобных случаях сирийские власти обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО. До сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.