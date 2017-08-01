Авиакатастрофа под Смоленском. В Польше заявили о следах взрыва на самолете Качиньского

На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла Ту-154М.
Об этом заявила пресс-секретарь Польской комиссии, занимающейся повторным расследованием Смоленской катастрофы Марта Паленек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла Ту-154М", — заявила она.
По мнению комиссии, "уничтожение левого крыла Ту-154М не было вызвано столкновением с березой".
"Разрушение крыла началось до березы, многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М имеют следы взрыва", — заявили в комиссии.
В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.
В сентябре было принято решение об эксгумации всех жертв смоленской катастрофы.
10 апреля 2010 года вблизи Смоленска, РФ, разбился президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши с президентом Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек.
Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.
Напомним, Польша обнародовала новые результаты расследования Смоленской трагедии.