Авиакатастрофа под Смоленском. В Польше заявили о следах взрыва на самолете Качиньского

На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла Ту-154М.

Место крушения самолета под Смоленском Twitter

На левом крыле самолета президента Польши Леха Качиньского , потерпевшего катастрофу под Смоленском, обнаружены следы взрыва.

Об этом заявила пресс-секретарь Польской комиссии, занимающейся повторным расследованием Смоленской катастрофы Марта Паленек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла Ту-154М", — заявила она.

По мнению комиссии, "уничтожение левого крыла Ту-154М не было вызвано столкновением с березой".

"Разрушение крыла началось до березы, многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М имеют следы взрыва", — заявили в комиссии.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

В сентябре было принято решение об эксгумации всех жертв смоленской катастрофы.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска, РФ, разбился президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши с президентом Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек.

Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

Напомним, Польша обнародовала новые результаты расследования Смоленской трагедии.