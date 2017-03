Авиаудар по мечети в Сирии, более 40 человек погибли, десятки ранены

Авиаудары в Сирии, иллюстрация. twitter.com/Conflicts В окрестностях сирийского Алеппо в результате авиаудара неопознанных военных самолетов на мечеть в деревне Аль-Джина погибли по меньшей мере 42 человека и еще несколько десятков получили ранения.

Об этом со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщает Reuters.

Авианалет произошел в тот момент, когда местные жители собрались в мечети для вечерней молитвы.

Агентство отмечает, что Аль-Джина находится на северо-запад от Алеппо, на территориях, контролируемых повстанцами, которые противостоят правительственным силам Башара Асада.

В этом районе авиаудары наносили американские самолеты, самолеты Сирии и России.

Журналист немецкого издания "Bild" Джулиан Репке у себя в Twitter написал о не менее чем 62 погибших.

По его информации, подозреваемой в нанесении авиаудара является Россия.

Некоторые пользователи соцсети пишут о более 70 погибших.

PHOTOS (graphic): Aftermath of alleged US airstrike on mosque west of #Aleppo that killed 70+ people - @markito0171 pic.twitter.com/uFFqf2FM46