Австралия поможет США нанести удар по ядерным объектам Ирана — СМИ

На австралийской Северной территории расположен секретный оборонный объект.

США могут нанести удар по Ирану witter.com/USAF_ACC

Австралия и Великобритания будут задействованы при подготовке удара США по Ирану , рассказали источники в австралийском правительстве.

При этом австралийские оборонные объекты будут задействованы в определении целей, при этом аналогичную роль будут играть британские спецслужбы, сообщили источники ABC News.

"Разработка картины очень отличается от фактического участия в нанесении удара", — отметил представитель сил безопасности страны. По его словам, предоставление властям и представителям союзников информации о том, что происходит на местах, совсем не то же самое, что и "активное нацеливание".

Отмечается, что на австралийской Северной территории расположен секретный оборонный объект, играющий определенную роль в управлении американскими шпионскими спутниками, который считается ключевым среди так называемого альянса "Пяти глаз", объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Вместе с тем секретный объект может быть также задействован в подготовке и разработке удара по Ирану.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.

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