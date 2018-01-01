Австралия требует от РФ обнародовать данные о запасах "Новичка"

Бывший доминион Британской империи требует от РФ объяснить, откуда около Эймсбери взялся нервно-паралитический агент.

Страна принесла соболезнования Британии в связи с гибелью британки от "Новичка" asiareport.ru

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, сообщает News.com.

"Россия должна объяснить, каким образом Новичок появился в Соединенном Королевстве", - сказала глава МИД Австралии.

Россия также обязана отчитаться всему миру о своих запасах "Новичка", заявили в министерстве. Также МИД Австралии принес свои соболезнования в связи со смертью в больнице Солсбери женщины, отравившейся "Новичком".

"Это ужасное напоминание о событиях в Солсбери несколько месяцев назад, и мы глубоко огорчены, узнав, что женщина умерла в результате воздействия Новичка", - подчеркнула Бишоп.

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Напомним, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте заявил, что Россия ответственна за гибель британки от "Новичка".

Накануне жительница Британии, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

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