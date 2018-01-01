Австрия закроет небо из-за Путина

Решать эту задачу будут более 800 военнослужащих, 10 военных самолетов и семь вертолетов.

Reuters

Движение воздушного транспорта над Веной и соседними регионам будет ограничено на период визита президента России Владимира Путина в Австрию 5 июня, во время которого он встретится с с федеральным президентом Австрийской республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

По данным министерства обороны республики, вооруженные силы страны в усиленном режиме обеспечат контроль за австрийским воздушным пространством с использованием военных самолетов и вертолетов, сообщает ТАСС.

"В связи с этим будут введены ограничения для воздушного движения над частями Вены, федеральных земель Нижняя Австрия и Бургенланд", - цитирует агентство заявление ведомства.

Решать эту задачу будут более 800 военнослужащих, 10 военных самолетов и семь вертолетов. Воздушное патрулирование может повысить уровень шума в небе над австрийской столицей, поэтому местных жителей попросили отнестись с пониманием к проведению этой операции.

Ранее в интервью Österreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа должна ответить США после того, как Вашингтон ввел новые пошлины на ввоз европейских товаров.

"Должна быть реакция со стороны ЕС, потому что из-за нынешней ситуации справедливая торговля невозможна. ЕС надо переосмыслить этот вопрос. Санкции повредили нашу австрийскую экономику в частности. Я всегда предупреждал о том, что нельзя подталкивать Россию в объятия Китая. Настало время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе.

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