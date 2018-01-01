Автомобиль Маска будет летать по своей орбите несколько сотен миллионов лет, фото, видео

Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров.
После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень включила двигатель в третий раз и вывела платформу с электромобилем на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры.
"Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду. По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, возможно даже больше миллиарда лет", — сказал глава SpaceX Илон Маск перед запуском.
На водительском сидении зафиксирован манекен Starman в скафандре разработки SpaceX. За правым плечом манекена закреплена камера, которая транслировала на Землю эпический Live.
"Вид из центра управления полетами SpaceX. Кажется, эта машина вращается на земной орбите", - написал Маск.
Кроме манекена, на борту электромобиля также установлено 5D-диск от Arch Mission Foundation, на который записан цикл научно-фантастических произведений "Основание" Айзека Азимова.
Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.