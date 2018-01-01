Автомобиль Маска будет летать по своей орбите несколько сотен миллионов лет, фото, видео

Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров.

Электромобиль Tesla Roadster , который был отправлен в космос в ходе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, будет находиться на орбите несколько сотен миллионов ле

После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень включила двигатель в третий раз и вывела платформу с электромобилем на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры.

"Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду. По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, возможно даже больше миллиарда лет", — сказал глава SpaceX Илон Маск перед запуском.

На водительском сидении зафиксирован манекен Starman в скафандре разработки SpaceX. За правым плечом манекена закреплена камера, которая транслировала на Землю эпический Live.

"Вид из центра управления полетами SpaceX. Кажется, эта машина вращается на земной орбите", - написал Маск.

Кроме манекена, на борту электромобиля также установлено 5D-диск от Arch Mission Foundation, на который записан цикл научно-фантастических произведений "Основание" Айзека Азимова.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.