Азербайджан запустил "Южный газовый коридор"

Ильхам Алиев повернул ключ, дав символический старт закачке газа в трубу.

Проект «Южный газовый коридор» одобрен Евросоюзом oxu.az

В Азербайджане состоялось открытие первого этапа проекта "Южный газовый коридор" . В торжественной церемонии принял участие президент Ильхам Алиев.

При этом Алиев повернул ключ, дав символический старт закачке газа в трубу, передает издание Oxu.Az.

Проект "Южный газовый коридор" был одобрен Евросоюзом. Он состоит из цепочки трубопроводов. По территории Азербайджана и Грузии газ будет транспортироваться с помощью Южно-Кавказского трубопровода. Далее он поступит в Трансанатолийский газопровод (TANAP), который проходит по территории Грузии и Турции, после чего через Трансадриатический газопровод (TAP) пройдет по территории Греции и Албании до Италии.

12 мая министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал дату запуска TANAP: его планируется открыть 12 июня 2018 года. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, а также руководители и министры из других стран.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев выступил с пердложением к России построить газопровод через Черное море напрямую в Болгарию.

Ранее "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

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