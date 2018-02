"Бабочки в животе". Названы самые возбуждающие песни, видео

В число наиболее возбуждающих композиций певица и актриса Палома Фейт включила Into My Arms Ника Кейва.

Авторитетная британская газета ко Дню святого Валентина назвала самые лучшие любовные композиции с учетом мнений поп-звезд.

Известрные музыканты выбрали песни, от которых у них "бабочки в животе", пишет The Guardian.

В число наиболее возбуждающих композиций певица и актриса Палома Фейт включила Into My Arms Ника Кейва.

Исполнительница Джесси Уэйр выбрала трек Day Dreaming Ареты Франклин. "Мне нравится, что эта песня звучит как начало любви: предчувствие, возбуждение", — объяснила Уэйр.

Впереченьтакжевошли: The First Time Ever I Saw Your Face РобертыФлэк, Jesus, Keep Me Near the Cross ФанниКросби, Thinking Out Loud ЭдаШирана, Consummation НиныСимон, Pink + White ФрэнкаОушена, Let It Be Me дуэта The Everly Brothers, Can You Stand the Rain группы New Edition.