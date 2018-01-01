Бандера не имеет ничего общего с Волынской трагедией — экс-премьер Польши

Польский экс-премьер заявил, что считает Бандеру "мыслящим политиком", который бы не допустил Волынской трагедии.

Такое заявление сделал бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский в интервью изданию Super Express.

"Несомненно, для поляков он является малоприятной личностью, его заявления на тему Польши были очень недружественными. Но я хотел бы подчеркнуть и серьезно подумать — этот человек не имел с Волынской трагедией ничего общего", – заявил экс-премьер.

Польский экс-премьер заявил, что считает Бандеру "мыслящим политиком", который бы не допустил Волынской трагедии, понимая ее значение для советской власти.

"Он знал, что после Сталинграда и поражения немцев исход войны предрешен, а акт геноцида против польского населения мог быть выгодным только для одной стороны — советской. И это, безусловно, навредило польскому и украинскому делу. И только эта третья сторона могла получить выгоду от этого. Бандера это понимал", — считает он.

Ольшевский также напомнил, что во время тех событий лидер ОУН находился в заключении.

"Это преступление можно связывать с Романом Шухевичем. Но нужно глубокое исследование, чтобы понять ситуацию полностью", – подчеркнул Ольшевский.

Он также призвал польских и украинских историков вместе изучать, как советская власть совершала расправы над поляками.

В то же время Ольшевский заявил, что Бандера ответственен за покушение на руководителя польского МВД, полковника Бронислава Перацкого, за что и был приговорен к смертной казни.

"Но приговор не был приведен в исполнение, и это очень хорошо, поскольку Бандера сыграл чрезвычайно важную роль в истории борьбы украинцев за независимость", — добавил он.

Политик подчеркнул необходимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Сегодня Украина борется за государственное существование. Эта война с Россией может перейти в другую, еще более опасную фазу. И падение Украины будет для нас полной катастрофой", – заявил Ольшевский.

Напомним, 25 февраля, на Львовщине на территории бывшего села Гута Пеняцкая польская официальная делегация почтила память поляков, убитых на этом месте 28 февраля 1944 года.