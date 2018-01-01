"Бандеровский провокатор". На предвыборных дебатах в РФ устроили потасовку: видео

Возмущенный Максим Сурайкин с матом набросился на оппонента.
В студию во время дебатов зашла женщина — доверенное лицо Сурайкина —Лидия Филькина. Она обвинила Грудинина в том, что он забрал у нее квартиру.
В свою очередь Шевченко начал разговор на повышенных тонах. После замечания ведущего Сурайкин решил покинуть студию.
Шевченко в ответ назвал его "бандеровским провокатором". Возмущенный Сурайкин с матом набросился на оппонента и угрожал Шевченко сломать челюсть и "дать в морду".
Мужчин пришлось усмирять другим участникам дебатов.
Отметим, ранее Сурайкин заявлял о том, что якобы ездил тайком в Киев, где общался с "подпольными коммунистами".
Напомним, ранее было обнародовано видео, как Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой из-за нецензурных высказываний в свой адрес во время дебатов.
Кроме того, ранее Шевченко подрался с журналистом Николаем Сванидзе в прямом эфире на радио.