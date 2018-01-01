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"Бандеровский провокатор". На предвыборных дебатах в РФ устроили потасовку: видео

Сегодня, 18:13

Возмущенный Максим Сурайкин с матом набросился на оппонента.

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Максим Сурайкин пытался "дать в морду" оппоненту Скриншот
В России во время дебатов накануне президентских выборов кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин и доверенное лицо кандидата Павла Грудинина — Максим Шевченко устроили скандал в телеэфире, который едва не закончился дракой.

В студию во время дебатов зашла женщина — доверенное лицо Сурайкина —Лидия Филькина. Она обвинила Грудинина в том, что он забрал у нее квартиру.

В свою очередь Шевченко начал разговор на повышенных тонах. После замечания ведущего Сурайкин решил покинуть студию.

Шевченко в ответ назвал его "бандеровским провокатором". Возмущенный Сурайкин с матом набросился на оппонента и угрожал Шевченко сломать челюсть и "дать в морду".

Мужчин пришлось усмирять другим участникам дебатов.

Отметим, ранее Сурайкин заявлял о том, что якобы ездил тайком в Киев, где общался с "подпольными коммунистами".

Напомним, ранее было обнародовано видео, как Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой из-за нецензурных высказываний в свой адрес во время дебатов.

Кроме того, ранее Шевченко подрался с журналистом Николаем Сванидзе в прямом эфире на радио.
Теги:  
Максим Сурайкин, Павел Грудинин, Максим Шевченко, Лидия Филькина
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