"Бандеровский провокатор". На предвыборных дебатах в РФ устроили потасовку: видео

Возмущенный Максим Сурайкин с матом набросился на оппонента.

Максим Сурайкин пытался "дать в морду" оппоненту Скриншот

В России во время дебатов накануне президентских выборов кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин и доверенное лицо кандидата Павла Грудинина — Максим Шевченко устроили скандал в телеэфире, который едва не закончился дракой.

В студию во время дебатов зашла женщина — доверенное лицо Сурайкина —Лидия Филькина. Она обвинила Грудинина в том, что он забрал у нее квартиру.

В свою очередь Шевченко начал разговор на повышенных тонах. После замечания ведущего Сурайкин решил покинуть студию.

Шевченко в ответ назвал его "бандеровским провокатором". Возмущенный Сурайкин с матом набросился на оппонента и угрожал Шевченко сломать челюсть и "дать в морду".

Мужчин пришлось усмирять другим участникам дебатов.

Отметим, ранее Сурайкин заявлял о том, что якобы ездил тайком в Киев, где общался с "подпольными коммунистами".

Напомним, ранее было обнародовано видео, как Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой из-за нецензурных высказываний в свой адрес во время дебатов.

Кроме того, ранее Шевченко подрался с журналистом Николаем Сванидзе в прямом эфире на радио.