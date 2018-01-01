"Баран в волчьей шкуре". Сеть взорвали детские рисунки Путина за деньги

В Росси дети за деньги рисуют Путина.

В Российской Федерации дети за участие в конкурсе "Дети рисуют президента Путина" нужно выложить 400 рублей.

Как пишут российские СМИ, в РФ среди учеников школ и воспитанников детских садов объявили конкурс, для которого они должны нарисовать портрет российского президента Владимира Путина.

Каждому участнику конкурса "Дети рисуют президента Путина" организаторы обещают подарить значок с Путиным и триколором. При этом за участие в конкурсе нужно заплатить. За каждую работу нужно выложить по 400 рублей.

"Основной мотив детских рисунков — без Владимира Путина стране придется туго. Он заботится о бабушках, гостит в юртах, охраняет государство от внешних врагов и ведет нацию в светлое будущее"— пишет изхдание.

В Сети уже бурно обсуждают опубликованные работы.

"Это почти пословица "Баран в волчьей шкуре", "Граф Дракула", "А дети шарят, Всю суть уловили живодерскую", "Желтый карлик", "Есть солнце чучхе, а тут солнце рузке)", "Кто ты сегодня? Зоркий глаз, Атлант, Дуремар, Ровный пацан из 90-ых, Охотник на пИндосов. "Шедевр с конкурса:"Дети рисуют Путина". Солнцеликий Путин. Согласно теории божественности власти, президент даден один,и является Отраженим Солнца на Земле!", — пишут в комментариях под рисунками.

Больше рисунков можно посмотреть здесь