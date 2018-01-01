"Бархатная революция". Протесты охватили еще один город Армении

Никол Пашинян и его сторонники совершили автопробег из Еревана в Гюмри.
На митинге присутствует лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, сообщают "Новости Армении".
"Пашинян и его сторонники совершили автопробег из Еревана в Гюмри, а на площадь второго по величине города Армении Никол Пашинян въехал на фаэтоне, который является символом старого города", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля, в столице Армении на площади Республики возобновилось проведение массовой акции протеста.
В Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности, однако позднее его выпустили из СИЗО. 23 апреля к митингующим присоединились военные.
Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.
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