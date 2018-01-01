Байден о внутренней политике США: "Просто катастрофа"

Действия Трампа дискредитируют ФБР, считает бывший вице-президент США.

Джозеф Байден

После рассекречивания президентом Дональдом Трампом доклада о якобы предвзятости ФБР к нему ситуация в США является катастрофической, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

"Я обеспокоен потенциальным вредом, я обеспокоен этими полномасштабными атаками (на ФБР — ред.). Это первый президент — из восьми президентов, которых я здесь видел –— кто откровенно в таких масштабах выступил против целого ФБР", — прокомментировал Байден действия нынешнего главы Белого дома.

В интервью телеканалу CNN Байден подчеркнул, что действия Трампа дискредитируют ФБР, так же как ставят под удар министерство юстиции администрации нынешнего президента.

"Знаете, я провел много времени, путешествуя по всему миру. Как вы думаете, что думают об этом в Москве? Все получается так, как всегда этого хотел Путин, когда появляются сомнения о том, справедлива ли наша правовая система, когда с появляются сомнения относительно того, соответствует ли это нашей Конституции", — подчеркнул политик.

Экс-вице-президент США назвал ситуацию "просто катастрофой", которая сейчас имеет место во внутренней политике Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Трамп одобрил обнародование секретного документа, который содержит доказательства злоупотреблений ФБР и Министерства юстиции США во время проведения расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию.