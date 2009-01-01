Байден обвинил Россию: хочет добиться господства в мире сфер влияния

У РФ "другое видение будущего", отметил вице-президент США.

Джозеф Байден Reuters

Вице-президент СШАзаявил, что ряд стран хотят подорвать либеральный международный порядок, такое "движение" возглавляет Россия, которая хочет вернуть мир в состояние, где доминируют сферы влияния.

Об этом он рассказал, выступая в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время он уточнил, что у РФ "другое видение будущего, которого они добиваются повсюду".

"Россия хочет вернуть мир в состояние, где доминируют сферы влияния, а также военная мощь, коррупция и криминалитет, причем более слабые страны должны соглашаться со своим подчиненным положением", — отметил политик.

По словам Байдена, "российское руководство использует все средства, чтобы ликвидировать проект единой Европы и проверить народы Запада на прочность, используя проблемы этих стран".

"С учетом большого количества стран Европы, которые планируют провести выборы в этом году, нам следует ожидать дальнейших попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю", — добавил вице-президент.

Напомним, 16 января Джозеф Байден посетил Украину. Позже эксперты рассказали "Главреду" зачем политик приезжал в страну. Ознакомиться с мнениями аналитиков можно здесь.