Бегущие за авто. В Сети появились курьезные фото и видео с охранниками Ким Чен Ына

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1 / 5 В пограничном пункте Пханмунджом за авто с Ким Чен Ыном бежали охранники (Reuters)

Машину с лидером КНДР в пограничном пункте Пханмунджом сопровождали 12 человек.

В пограничном пункте Пханмунджом за авто с Ким Чен Ыном бежали охранники Reuters

Между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) в пограничном пункте Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын ехал в автомобиле, за которым бежали охранники.

Машину сопровождали 12 человек, свидетельствует курьезное видео, опубликованное телеканалом CNN в Twitter.

Также агентство Reuters выложило фотографии с бегущими охранниками.

"Ким Чен Ын уезжает с ранней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином…", — отмечается в сообщении канала.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/55GwTNXwAt pic.twitter.com/UDhPfZPY6s — CNN (@CNN) April 27, 2018

Напомним, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля, они пожали друг другу руки. Потом лидер Северной Кореи сделал шаг на южнокорейскую сторону границы и стал первым главой республики, посетившим Южную Корею с 1953 года.

В январе стартовали первые за несколько лет переговоры о вариантах улучшения отношений между Южной Кореей и КНДР. Позже в Северной Корее центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания и перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с 21 апреля.

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