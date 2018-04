Бегущие за авто. В Сети появились курьезные фото и видео с охранниками Ким Чен Ына

Между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) в пограничном пункте Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын ехал в автомобиле, за которым бежали охранники.

Машину сопровождали 12 человек, свидетельствует курьезное видео, опубликованное телеканалом CNN в Twitter.

Также агентство Reuters выложило фотографии с бегущими охранниками.

"Ким Чен Ын уезжает с ранней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином…", — отмечается в сообщении канала.

