Беларусь — это часть России. У Путина пригрозили Лукашенко "украинским сценарием"

То, что в 1991 году Беларусь стала независимой и в таком состоянии находится и сегодня, ничего не говорит, считает Решетник

Александр Лукашенко и Владимир Путин. фото: nv-online.info Беларусь лишь условно является независимой страной, а на самом деле она — всего лишь часть государства Россия и так сложилось еще со времен Киевской Руси.

Об этом глава Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников заявил в интервью Радио свобода, комментируя свои предыдущие громкие заявления.

"Частично или полностью — неважно. Но мы жили одной историей долгое время, хотя и с перерывами. И в моем заявлении нет ничего, чего бы не говорил каждый образованный россиянин. Как можно заткнуть рот миллионам людей? Я выступил с заявлением публично, а нас президент Лукашенко публично два года назад назвал "дебилами", а теперь газета "СБ" написала, что я болтун. Это пишут политические салаги", — выразился Решетников.

По его словам, тот факт, что в 1991 году Беларусь стала независимой и в таком состоянии находится и сегодня, ничего не говорит.

"Ну да, стала ... Сколько еще эту независимость будут терпеть — 100, 200 или 20 лет — неизвестно. Мы должны жить как два братских народа ... Мы же и так объединены в Союзное государство", — возразил политолог.

Также Решетников очень грубо возразил на замечание журналиста о том, что у Беларуси и РФ разные президенты.

"Ну и хорошо! А государство одно! Ну давайте его отменим. Тогда будет другой разговор, будет вторая Украина, где за 30 лет обработали людей так, что они ненавидят россиян. Получив независимость, не надо объявлять себя частью "литвинской" истории. Что вы не хотите гордиться Достоевским и Пушкиным, а хотите гордиться Мицкевичем? Это просто ужасно…" — считает кремлевский эксперт.

По его словам, нынешние тенденции в Минске якобы очень похожи на то что происходило в Украине в период президентства беглого Виктора Януковича образца 2012-2013 годов, очень похожи. Больно наблюдать это.

"Но мы не можем не замечать очевидного, и пусть товарищи из МИД не обижаются. Вести белорусский народ в другую сторону — рискованная операция. Неважно через десяток лет эти попытки погибнуть.

Политика Лукашенко провалится, так как она не соответствует запросу населения. Зачем нас разрывать? Хочет превратиться в Польшу? Ужасно ... Еще одна Польша у наших границ появится. Мнения вроде моего будут расширяться в России с каждым днем, когда Лукашенко дальше будет замалчивать общую историю и разворачиваться на Запад. Так и напишите", — подчеркнул Решетников.

Напомним, в газете "Советская Белоруссия", которая является изданием Администрации президента Беларуси, ответили на заявление Решетникова о том, что Беларусь не может существовать независимо от России, а белорусский язык был создан лишь 90 лет назад.

фото: nv-online.info