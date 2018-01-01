Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс

Александр Лукашенко неоднократно рекомендовал расширить формат переговоров по Донбассу.

В Беларуси готовы отправить миротворцев на Донбасс Thinktanks.by

Беларусь готова отправить на Донбасс своих миротворцев ради урегулирования ситуации в регионе, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

"Беларусь сохраняет непредвзятую и честную в отношении всех участников конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но этот конфликт в нашем регионе, в нашей семье, в прямом смысле. Поэтому дополнительным способом помощи сторонам конфликта может стать введение на Донбасс миротворцев. В том числе и белорусских", — заявил Макей в интервью "Известиям".

Белорусский министр добавил, что президент Лукашенко неоднократно открыто рекомендовал расширить формат переговоров и даже подключить к нему в первую очередь Соединенные Штаты.

Также Макей подчеркнул, что "альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет".

"Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта", — добавил он.

Напомним, ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже готова ввести миротворческую миссию ООН на всю оккупированную территорию Донбасса.