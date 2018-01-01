Bellingcat назвал имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске "Бука" на Донбасс. Фото

Этот военный отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

Этим снарядом сбили "Боинг" – следствие. Reuters

Следователи группы Bellingcat заявили, что фигурирующий в материалах международного расследования крушения рейса MH17 Андрей Иванович с позывным "Орион" — это офицер ГРУ Иванников Олег Владимирович.

Как выяснили в Bellingcat, ранее Иванников был главой Минобороны частично признанной Южной Осетии.

В 2014 году, по их данным, он уехал в зону конфликта на Донбассе в Украине, где координировал действия отрядов ЧВК "Вагнера". Также Иванников отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

В Bellingcat заявили, что после того как им удалось установить личность ГРУшника, они несколько раз звонили ему, чтобы убедиться, что его голос совпадает с голосом "Ориона".

Напомним, 25 мая власти Нидерландов и Австралии, опираясь на выводы следствия, официально возложили ответственность за крушение в 2014 году малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию. По словам министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, страны намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как известно, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

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Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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