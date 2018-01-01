Белый дом готов ударить по войскам Асада в Сирии

Позицию американских властей Никки Хейли озвучила, выступая в Институте политики Чикагского университета.

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что в Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии

С таким заявлением она выступила в Институте политики Чикагского университета, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", − сказала Хейли.

Она также отметила, что Белый дом продолжает оказывать политической давление на российские власти, которые "прикрывают правительство президента Сирии Башара Асада и мешают доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту".

При этом Хейли не исключила, что США может вновь нанести военный удар по Сирии, как это уже было в апреле минувшего года – в случае, если подтвердятся сообщения об использовании химического оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский генерал рассказал подробности уничтожения российских наемников в Сирии.