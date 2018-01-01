Белый дом объяснил, почему Трамп не отказался от будущей встречи с Путиным

По словам Сандерс, Трамп может начать давить на Путина, чтобы "русские изменили свое поведение".
По ее словам, Трамп может попытаться надавить на своего коллегу, чтобы "русские изменили свое поведение".
"Как ранее говорил президент, он хочет установить хорошие отношения с Россией, но это может зависеть от некоторых действий россиян. Как бы то ни было, президент хочет продолжать жесткий курс до тех пор, пока мы не увидим перемен", – цитирует Сандерс CNN.
White House press secretary Sarah Sanders says today's Russia sanctions don't mean that a summit with Russian President Vladimir Putin is off the table https://t.co/SraoZXOwvI https://t.co/6zSqmmXMeB— CNN Politics (@CNNPolitics) 6 апреля 2018 г.
Напомним, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.
В свою очередь в МИД РФ уже заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".