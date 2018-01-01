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Белый дом объяснил, почему Трамп не отказался от будущей встречи с Путиным

Сегодня, 12:27

По словам Сандерс, Трамп может начать давить на Путина, чтобы "русские изменили свое поведение".

Сандерс
Сандерс объяснила, чего Трамп хочет от Путина. фото: EPA/UPG
Новые санкции, введенные США против России, не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – и на то есть прична. 

По ее словам, Трамп может попытаться надавить на своего коллегу, чтобы "русские изменили свое поведение".

"Как ранее говорил президент, он хочет установить хорошие отношения с Россией, но это может зависеть от некоторых действий россиян. Как бы то ни было, президент хочет продолжать жесткий курс до тех пор, пока мы не увидим перемен", – цитирует Сандерс CNN.

Напомним, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

В свою очередь в МИД РФ уже заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".
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Россия, США, санкции, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сара Сандерс
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