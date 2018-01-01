Белый дом посылает Кремлю сигналы: Трамп рассказал, когда готов посетить Москву

Комментарии под твитом оказались преимущественно саркастичные.

Трамп рассказал, когда готов посетить Москву. GettyImages

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп готов посетить Москву "как только – так сразу", то есть сразу после "получения официального приглашения" от президента РФ Владимира Путина.

Об этом у себя в Twitter сообщила Associated Press.

Комментарии под твитом оказались преимущественно саркастичные. "На саммит едет или убежища просить?" – интересуются люди. Кто-то написал: "Дорогая Россия, забери его". "Еще одна победа Путина. Он знает, насколько спорным является этот вопрос в Америке, поэтому и продолжит его продвигать", – отмечает один из пользователей.

Ранее в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС Путин заявил, что готов пригласить Трампа в Москву.

"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву — у него есть, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы", — заявил российский президент.

Напомним, предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

Однако в итоге Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным, так как в США ждут завершения российской "охоты на ведьм".

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