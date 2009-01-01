Белый дом предупредили, что советник Трампа может быть уязвим для шантажа РФ — западные СМИ

Сообщение о Филинне отправила бывшая исполняющая обязанности генпрокурора и министра юстиции.
Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники, близкие к администрации главы государства, пишет РБК-Украина.
Агентство уточнило, что такое предупреждение в конце января отправила бывшая исполняющая обязанности генпрокурора и министра юстиции — Салли Йейтс.
"Сообщение было передано юрисконсульту Белого дома Дональду Макгэну. Как тот поступил с полученной информацией, источники газеты не знают", — говорится в статье.
Между тем высокопоставленный представитель администрации американского лидера сказал, что Белый дом в курсе подобных предупреждений. По его словам, там "работали над этим в течение нескольких недель".
Ранее западные СМИ писали, что Майкл Флинн за месяц до официального вступления Дональда Трампа в должность президента США обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций.