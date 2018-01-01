Белый дом прояснил свою позицию по Крыму

Волкер отметил, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

Белый дом eu-objective.info

Американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает о заявлении президента США о "российском" Крыме. "Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - отметила Сандерс.

Спикер украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что Украина не станет реагировать на "сплетни". "Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в отношении информации издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп якобы считает Крым российским.

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