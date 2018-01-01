Беспилотники и ракеты. Российские хакеры пытались украсть военные секреты США - СМИ

Такая информация была опубликована российскими журналистами.

КНК Медиа из группы кибершпионажа Fancy Bear активно пытались разведать секреты военных беспилотников и других военных технологий США.

Такое сообщение опубликовал "Голос Америки" со ссылкой на проведенное журналистами агентства Associated Press расследование.

Согласно их данным, российские хакеры пытались всеми возможными способами получить адреса электронной почты от "ключевых контрактных работников". В их перечень входят 87 человек, работающих над военными дронами, ракетами, истребителями-stealth ("неведимками"), либо выполняющими иную секретную работу,

В поле зрения хакеров попали как сотрудники небольших компаний-подрядчиков, так и гигантов оборонной индустрии − Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics.

Несколько человек из списка хакеров работали в отраслевых организациях, были членами советов директоров или работали по контракту в союзных США странах.

"Судя по всему, их целями были программы, которые связаны с одними из самых прогрессивных и передовых технологий, а также люди, которые работают в этих программах […] Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона скомпрометирована. Вот что действительно пугает", − заявил бывший высокопоставленный советник Управления директора национальной разведки США Чарльз Совелл, который ознакомился со списком.

К слову, он сам попал в число тех людей, чьи данные понадобились Fancy Bear.

Напомним, ранее ЦРУ установила, что за кибератаками против Украины стоят российские военные хакеры.