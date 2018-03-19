Беспилотный автомобиль Uber впервые совершил смертельный наезд на человека

В связи с трагическим инцидентом компания приостановила тестирование новых моделей.

Впервые беспилотный автомобиль стал виновником смерти пешехода Фото: Reuters

В американском штате Аризона 19 марта автомобиль Uber, находясь в автономном режиме, сбил насмерть человека.

Погибшая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился водитель, однако машина двигалась самостоятельно в режиме автопилота. Пострадавшая женщина умерла после госпитализации, ее личность правоохранители не сообщили.

Это ДТП с участием беспилотного автомобиля стало первым известным случаем гибели пешехода.

Агентство Bloomberg обнародовало информацию из письма компании о прекращении Uber Technologies тестирования беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Напомним, в Калифорнии первые беспилотные грузовики Tesla Semi успешно привезли к месту назначения первый груз - аккумуляторные батареи с завода Gigafactory на фабрику по производству электромобилей Tesla.