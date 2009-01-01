"Беспрецедентная угроза". КНДР снова запустила ракету — пролетела над Японией и взорвалась

Японские власти не предприняла никаких мер, чтобы сбить снаряд.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

Во вторник, 29 августа, рано утром, она пролетела над территорией Японии и взорвалась.

Об этом рассказал японский премьер Синдзо Абэ, пишет УНИАН со ссылкой на The Guardian.

По словам главного секретаря кабмина Японии Йосихидэ Суга, запуск ракеты в сторону страны является "беспрецедентной, серьезной и существенной угрозой" для Восточной Азии, сообщает Independent.

Кроме того, японское правительство заявило, что ракета КНДР была запущена в направлении восточно-японского региона Тохоку, говорится в материале CNBC, которое опирается на японскую телекомпанию NHK.

Между тем Independent узнало, что ракета пролетела над японским островом Хоккайдо, преодолев около 2 тыс. 700 км расстояния, прежде чем упасть в море. Япония не предприняла никаких мер, чтобы сбить снаряд.

Абэ сказал, что он настоятельно призывает ООН провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить укрепление давления на Северную Корею. Японский министр иностранных дел Таро Коно также призвал усилить давление на республику, написало Associated Press.

Ранее в объединенном управлении начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи рассказали, что КНДР снова запустила в Японское море баллистические ракеты. Узнать больше об инциденте можно здесь.