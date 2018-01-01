"Бессмертный полк": как прошла акция за пределами России

Среди украинских городов больше всех отличились Киев и Одесса.

Одним из главных мероприятий в честь Дня Победы в России считается акция "Бессмертный полк".

Впрочем, проходит она не только в российских городах: россияне и пророссийские сторонники уже давно завезли эту "моду" не только к соседям, но даже в Европу и Азию. "Бессмертный полк" прошелся 9 мая 2018 года даже по курортам.

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"Бессмертный полк" в Украине

Среди украинских городов больше всех отличились Киев и Одесса (это без учета оккупированных территорий, там пока другая "власть", которая "равняется на Россию", причем во всем).

В Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную.

А возле станции метро "Арсенальная" во время акции "Бессмертный полк" между оппонентами произошла драка.

Без георгиевских ленточек не обошлось и в Запорожской области: там в Мелитополе правоохранители задержали трех человек.

Массово прошла акция и в Одессе:

"Бессмертный полк" на курорте

Прошла акция и на таиландском курорте Паттайе.

"Бессмертный полк" в Сеуле

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