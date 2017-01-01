Без "черных списков". В США отказались от запрета на въезд для беженцев

Мигранты будут подвергаться более тщательным проверкам.

США отказываются от "черного списка стран" Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах Америки 29 января отменили запрет на въезд в страну беженцев из 11 стран, который действовал ранее.

В министерстве внутренней безопасности США сообщили, что отныне мигрантов ждут лишь тщательные проверки, передает DW.

Список из 11 стран, которые представляют "угрозу национальной безопасности страны", сформировали в октябре 2017 года. Согласно документу, беженцев США принимает отовсюду, кроме граждан этих стран. Полный список государств публично не был обнародован. Организации по правам беженцев сообщали, что в "черный список" США попали преимущественно (кроме КНДР) мусульманские страны: Египет, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия и Йемен.

Напомним, ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. По данным исследовательского центра Pew Research, в 2017 году темпы приема беженцев США значительно сократились. Так, за 9 месяцев США предоставили убежище 28 тысячам человек. В 2016 году убежище получили 97 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что его страна не примет беженцев с Ближнего Востока и назвал их "мусульманскими захватчиками".