"Без лишних вопросов". В России впервые официально признали однополый брак

Двум мужчинам в Москве поставили штампы о регистрации брака в паспорт.

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В России официально зарегистрировали брак между мужчинами. Изначально россияне узаконили свой брак в Дании, а затем он был признан официальным в Многофункциональном центре услуг в Москве.

Подробности нашумевшего бракосочетания Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали телеканалу Дождь.

По словам молодоженов, официально свой союз они зарегистрировали 4 января в Копенгагене. Затем документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами были поданы в госорганы российской столицы. В Москве супругам поставили штамп в паспорт каждого на странице семейного положения, подтвердив регистрацию брака.

Стоцко и Войцеховский рассказывают, что сотрудник центра оформил их союз в течение пяти минут "без лишних вопросов, не меняясь в лице".

Напомним, в Колумбии впервые заключили официальный брак между тремя мужчинами. В союз вступили актер, спортивный тренер и журналист.