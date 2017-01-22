Без "русского мира" и "крымнашизма". Политолог назвала два сценария предвыборной кампании Путина

Кремлю очень сложно сейчас найти новую легитимность для Путина, считает Шевцова.

Названы сценарии предвыборной кампании Путина Reuters

Президент РФ Владимир Путин вместе со своим окружением сейчас находится в поиске модели построения предвыборной кампании, однако у него существует ряд проблем.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала российский политолог Лилия Шевцова.

"Кремлю очень сложно сейчас найти новую легитимность для Владимира Путина, который уже побывал и реформатором-модернизатором, и защитником "Осажденной крепости", и "собирателем русских земель", — говорит Шевцова.

Она подчеркнула, что если бы выборы состоялись сразу после аннексии Крыма, то было бы понятно, как консолидировать общество. "Консолидация строилась бы на идее "крымнашизма" и "русского мира", — говорит политолог, отмечая, что тогда Путин победил бы в первом туре.

"Сейчас легитимность через использование "украинского фактора", "крымнашизма" и поиск любого врага и в первую очередь врага в лице Америки себя исчерпала. Народ устал от жизни в осажденном лагере; народ хочет нормальной жизни — и власть это понимает", — объясняет Шевцова.

Эксперт обратила внимание, что экономическая ситуация в России только ухудшается.

"Следовательно, остается два варианта действий. Первый: вернуться к сценарию "Россия в кольце врагов", "Россия — осажденная крепость". При этом она считает, что Кремль не хочет конфронтации с Западом. "Остается второй вариант: "лишь бы не было хуже", — продолжает Шевцова.

При этом эксперт подчеркнула, что оба эти сценария будут направлены на сохранение власти и деградацию общества.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему Москва не пойдет на масштабную агрессию против Украины.