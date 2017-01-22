Без "русского мира" и "крымнашизма". Политолог назвала два сценария предвыборной кампании Путина

Кремлю очень сложно сейчас найти новую легитимность для Путина, считает Шевцова.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказала российский политолог Лилия Шевцова.
"Кремлю очень сложно сейчас найти новую легитимность для Владимира Путина, который уже побывал и реформатором-модернизатором, и защитником "Осажденной крепости", и "собирателем русских земель", — говорит Шевцова.
Она подчеркнула, что если бы выборы состоялись сразу после аннексии Крыма, то было бы понятно, как консолидировать общество. "Консолидация строилась бы на идее "крымнашизма" и "русского мира", — говорит политолог, отмечая, что тогда Путин победил бы в первом туре.
"Сейчас легитимность через использование "украинского фактора", "крымнашизма" и поиск любого врага и в первую очередь врага в лице Америки себя исчерпала. Народ устал от жизни в осажденном лагере; народ хочет нормальной жизни — и власть это понимает", — объясняет Шевцова.
Эксперт обратила внимание, что экономическая ситуация в России только ухудшается.
"Следовательно, остается два варианта действий. Первый: вернуться к сценарию "Россия в кольце врагов", "Россия — осажденная крепость". При этом она считает, что Кремль не хочет конфронтации с Западом. "Остается второй вариант: "лишь бы не было хуже", — продолжает Шевцова.
При этом эксперт подчеркнула, что оба эти сценария будут направлены на сохранение власти и деградацию общества.
Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему Москва не пойдет на масштабную агрессию против Украины.