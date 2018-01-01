В США разбился транспортник, видео с места крушения

Борт потерпел крушение вчера у города Саванна.

В США разбился военно-транспортный самолет Скриншот видео с youtube.com

В среду, 2 мая, возле американского города Саванна (штат Джорджия) во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет Hercules C-130J национальной гвардии Пуэрто-Рико.

Вероятно, погибли все девять человек, находившиеся на борту, пишет Reuters со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, представитель нацгвардии майор Пол Дален сказал, что воздушное судно выполняло тренировочный полет.

"Это был в основном его последний полет… Хотя это был старый самолет, он был в хорошем состоянии. Я думаю, ему было более 50 лет, но он был оснащен всеми современными новинками обычного C-130", — отметил майор.

Напомним, 11 апреля рано утром в российском Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше о крушении воздушного судна можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram