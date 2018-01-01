В США разбился транспортник, видео с места крушения

Борт потерпел крушение вчера у города Саванна.
Вероятно, погибли все девять человек, находившиеся на борту, пишет Reuters со ссылкой на чиновников.
По данным агентства, представитель нацгвардии майор Пол Дален сказал, что воздушное судно выполняло тренировочный полет.
"Это был в основном его последний полет… Хотя это был старый самолет, он был в хорошем состоянии. Я думаю, ему было более 50 лет, но он был оснащен всеми современными новинками обычного C-130", — отметил майор.
Напомним, 11 апреля рано утром в российском Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше о крушении воздушного судна можно здесь.
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