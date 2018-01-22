Безальтернативный кандидат. ПАСЕ возглавил депутат-итальянец

Новый глава Ассамблеи не "фанат" России, он поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним.

ПАСЕ возглавил Микеле Николетти eurointegration.com.ua

Во французском Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти (до него несколько месяцев пост занимала глава делегации Кипра Стелла Кириакидес).

Политика назначили на должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные корреспондента.

По договоренности политгрупп, в 2018 году пост президента ПАСЕ должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только кандидатуру итальянца.

"Ожидается, что Николетти будет занимать пост президента следующие два года — по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений", — отметило издание.

По его сведениям, политик не является пророссийским, история его голосований свидетельствует, что депутат каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.

"… итальянцам свойственны сантименты в адрес РФ, и Николетти лично неоднократно выступал за сохранение диалога с Москвой. Также именно при его участии ведется диалог о возвращении представителей РФ к работе Ассамблеи", — говорится в статье.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия РФ.

Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из Совета Европы, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала. В начале 2018-го стало известно, что Россия не станет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ.