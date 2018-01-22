Безальтернативный кандидат. ПАСЕ возглавил депутат-итальянец

Новый глава Ассамблеи не "фанат" России, он поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним.
Политика назначили на должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные корреспондента.
По договоренности политгрупп, в 2018 году пост президента ПАСЕ должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только кандидатуру итальянца.
"Ожидается, что Николетти будет занимать пост президента следующие два года — по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений", — отметило издание.
По его сведениям, политик не является пророссийским, история его голосований свидетельствует, что депутат каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.
"… итальянцам свойственны сантименты в адрес РФ, и Николетти лично неоднократно выступал за сохранение диалога с Москвой. Также именно при его участии ведется диалог о возвращении представителей РФ к работе Ассамблеи", — говорится в статье.
Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия РФ.
Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из Совета Европы, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала. В начале 2018-го стало известно, что Россия не станет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ.