"Беззащитность и беспомощность". В США указали на военную уязвимость России восточнее Урала

Модернизация российской армии, что признают и в самой РФ, дальше Уральских гор не двинулась.

Российские военнослужащие Reuters

Российские регионы и субъекты федерации, расположенные на восток от гряды Уральских гор, практически не защищены перед военными угрозами со стороны США, Японии и Китая.

Соответствующее сообщение было опубликовано американским изданием War Is Boring. Как считают журналисты, проведенная в России за последние несколько лет модернизация армии не коснулась "восточноуральских частей".

"Военные реформы в России были неравномерными, и в обороне страны по-прежнему имеются значительные пробелы, которые все еще оставляют ее плохо подготовленной для крупной войны", — считают они.

Американцы ссылаются на статью, опубликованную в российском специализированном издании "Военно-промышленный курьер". Ее авторы призывают военные власти РФ усилить и практически полностью перевооружить войска Центрального и Восточного военных округов, поскольку боевая техника в них "музеем антиквариата". Кроме того, в издании полагают, что самую сильную угрозу на Востоке для России представляет Китай, мощь армии которого за последние несколько десятков лет возросла многократно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Пентагоне обвинили Россию и Китай в разработке космического оружия.

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