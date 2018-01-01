"Бл*ть, цинизм". Пользователи разозлились, увидев фото Путина, проведывающего "пострадавшего" на пожаре в Кемерово

По мнению пользователей Facebook, российские власти "сработали в своем обычном репертуаре".

В соцсети Facebook опубликовали снимок, где президент РФ Владимир Путин навещает в больнице мужчину, якобы пострадавшего во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", расположенного в городе Кемерово.

"Путин сегодня якобы посетил пострадавших в больнице. Вот один из них. Второй день в больнице, лежит на застеленной кровати в уличной одежде и в ремне. Местные жители опознали в нем сотрудника "Росгвардии". Публикация Сергей Окунев. Твиттер", − написал опубликовавший фото пользователь Павел Калупин.

Снимок вызвал крайнее негодование пользователей Facebook. Больше всего их поразило, что даже в больницу к людям Путин пришел в бронежилете, спрятанным под халатом.

"Бл*ть, да что же это за цинизм такой?"; "Бестыжие"; "У него всегда ездит команда подсадных. Вспомните, и рыбаки и верующие вокруг него всегда на одно лицо"; "Боятся выйти к народу,мы для них рабы. Позорники вся власть"; "А, этих, псевдобольных, сразу видно что из мусоров!!! Кто то с ними дружит, члены семьи, мразей, для которых людское горе, лишняя тысяча к зарплате!!", - не стеснялись они в выражениях.

Напомним, ранее Путин прокомментировал трагедию в Кемерово.