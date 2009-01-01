Весь мир смеется над тем, как путинских псевдодипломатов отовсюду выкидывают, как последних шмакодявок, отметил Слава Рабинович.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Российский финансист и блогерутверждает, что РФ управляют дипломатические, юридические, политические, экономические и финансовые "дегенераты".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время аналитик намекнул, что президент страны Владимир Путин и его международные эксперты не отличаются дальновидностью.

"Напал на Украину, получил санкции (не ожидал), выкинут из G8 (не ожидал). Вмешался в американские выборы, получил санкции (не ожидал)", — отметил автор.

По его словам, глава государства после развязания "дипломатической войны" с США, "получил такой отпор, что весь мир смеется над тем, как путинских псевдодипломатов отовсюду выкидывают, как последних шмакодявок".

Ранее российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова писала, что в РФ Владимир Путин — "персонификатор всевластия на этапе его угасания", а протест является единственным способом перемен.