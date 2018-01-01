Блокирование Венгрией интеграции Украины в НАТО: Столтенберг заявил о поддержке Киева

глава Альянса выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.

Столтенберг заявил о поддержке Киева REUTERS/Francois Lenoir

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что находится в тесном контакте с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

При этом он заявил, что ожидает скорейшего решения языковой проблемы между Украиной и Венгрией, сообщает "Укринформ".

"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", — заверил генсек НАТО, говоря о блокировании Венгрией евроинтеграции Украины.

Относительно претензий венгерской стороны к Украине по языковой статьи закона об образовании, глава Альянса в очередной раз выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.

Генсек также проинформировал, что сегодня в Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов, которое Венгрия не блокирует.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о том, что не планируют прекращать поддержку Украины вопреки требованиям Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия направила НАТО официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Кроме того, Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО возможно, если найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.

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