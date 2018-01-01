Блокировка Telegram: РКН похвастался "предметным диалогом" с Google

А вот Amazon сотрудничать в блокировке Telegram уже отказался.

Amazon отказался помогать в блокировке Telegram, остались надежды на Google. Фото из открытых источников

Роскомнадзор отчитался о результатах переговоров с Amazon и Google по поводу блокировки Telegram. От американских компаний РКН требует прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.

Скажем прямо, особо гордиться ведомству пока нечем. В частности, Amazon сотрудничать отказался. Глава Роскомнадзора Вадим Субботин был вынужден признать, что положительных результатов в переговорах с этой компанией нет. При этом чиновник обвинил во всем "политические причины", не сумев, что правда, уточнить – какие именно.

А вот взаимодействие с Google Субботин назвал "конструктивным". Он поспешил похвастаться, что с компанией начат "предметный диалог".

Как сообщалось, в РФ продолжается эпопея с блокировкой Telegram. 24 апреля блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

Ранее, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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