Среди участников атаки на позиции сирийской оппозиции были украинские наемники.

Раненые российские наемники из частных военных кампаний были доставлены в военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга после того, какв результате неудачной атаки на базу в районе Дейр-эз-Зор в Сирии.

По словам одного из источников Bloomberg, количество погибших растет, так как некоторые умирают от тяжелых ранений. Несмотря на то, что Кремль отрицает какую-либо официальную связь с ЧВК, десятки российских наемников были отправлены в больницы Минобороны РФ.

По словам двух россиян, в атаке на базу сирийской оппозиции, которую поддерживают США, принимали участие сотни российских и украинских наемников. Они отметили, что у бойцов не было поддержки с воздуха или мобильных комплексов противовоздушной обороны, чтобы защитить себя в ходе боевых действий.

По данным американского чиновника, в ходе столкновений были убиты сто человек, еще от 200 до 300 нападавших были ранены, но сколько среди них было русских, не смог сказать. По сообщениям российских СМИ, Асад, возможно, нанял ЧВК "Вагнер" для возврата и защиты сирийских энергетических активов в обмен на выгодные нефтяные концессии.

The Daily Beast: Гибель российских наемников – только прелюдия к дальнейшим событиям

"Русские [официальные лица], возможно, позволили этому случиться чтобы дать понять Асаду, что он не может действовать без согласования с Москвой", - отметил Юрий Бармин, аналитик по Ближнему Востоку в Совфеде по международным делам России.

Два должностных лица администрации Трампа заявили, что США использовали военную "горячую линию" для связи с российской стороной, чтобы предупредить, что она собирается начать воздушные удары. Позже русские позвонили своим американским коллегам для уточнения, закончились ли удары, чтобы атакующая сила могла забрать мертвых и раненых, сказали чиновники на условиях анонимности.

Войска Вагнера в Сирии, которых насчитывалось до 2000, приняли участие в боях по освобождению города Пальмира в 2016 и 2017 годах. Они понесли значительные потери, говорят активисты, которые отслеживают войну.

По словам Марка Галеотти, старшего научного сотрудника Института международных отношений в Праге, использование наемников, которое остается незаконным в России, несмотря на некоторые разговоры о его регулировании, позволяет России избежать сообщения о жертвах. Официально в Сирии погибли 44 российских военнослужащих, в том числе пилот боевого самолета, сбитого в этом месяце боевиками.