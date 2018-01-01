Bloomberg обнародовал рейтинг продающих гражданство стран

Основная часть таких государств – офшорные зоны.

Гражданство, как правило, покупают для офшорных операций Фото: Reuters

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран , которые продают гражданство. Цель данной сделки – предоставить новому гражданину возможность сделать финансовый вклад в развитие экономики.

"Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно, — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их", — цитирует Bloomberg главу компании Henley & Partners, предоставляющую консультационные услуги по вопросам гражданства.

В агентстве выяснили, что из десяти государств, вошедших в список, восемь считаются офшорными зонами по классификации МВФ.

Наиболее дорогим было признано гражданство Австрии, для получения которого необходимо вложить в местную экономику ,75 млн. Второе место занял Кипр (,3 млн), третье — Мальта (,065 млн).

Как ранее сообщалось, россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий, по меньшей мере, 34 млрд фунтов стерлингов, или 47 млрд долларов.

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