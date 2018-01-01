Боевики "ЛНР" объявили о договоренности об "абсолютном перемирии на Донбасе"

Информацию озвучил представитель группировки "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Перевогорвы Трехсторонней контактной группы в Минске Цензор.НЕТ

Участникам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии".

С таким заявлением выступил один из участников переговорного процесса от имени группировки "ЛНР" Владислав Дейнего, сообщает сепаратистский портал "Луганский информационный центр".

"Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 00.00 по киевскому времени 5 марта, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни", – заявил Дейнего.

Позднее факт достижения договоренности подтвердил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, сообщило агентство "Интерфакс". Он также отметил, что на переговорах их участники "обречены на хождение по кругу, если не будет запущен политический процесс по предоставлению регионам Донбасса особо статуса".

Напомним, ранее в Минске боевики назвали условия по освобождению украинских заложников.