Боевики похвастались, что подорвали в Сирии военный конвой РФ, россияне — опровергают

Террористы утверждают, что нападение совершил смертник.

Военные РФ в Сирии, иллюстрация rusnext.ru

Боевики объединения "Хайат Тахрир аш-Шам" заявили, что в сирийской провинции Латакия возлеподорвали колонны российского военного конвоя.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Al Masdar News (AMN).

По данным военных РФ, "никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия не было", пишет "Интерфакс".

"Теракт, по информации боевиков, совершил один из членов "Хайат Тахрир аш-Шам". Смертник, как утверждают в организации, направил в колонну российских военных "заполненный взрывчаткой автомобиль", — говорится в статье.

В подтверждение своих заявлений злоумышленники предоставили несколько фотографий, на одной из низ виден момент взрыва, на остальных, предположительно, российские бронемашины.

Источник AMN в сирийских силах безопасности признал, что взрыв действительно произошел, случился вечером 10 ноября. Однако тот утверждал, что причиной взрыва стало то, что российский самолет незадолго до посадки на близлежащем аэродроме случайно сбросил запасной топливный бак, никто не пострадал.

Ранее западные СМИ писали, что в Сирии за первые девять месяцев 2017 года умер, как минимум, 131 гражданин России. В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов.